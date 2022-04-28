Москва, , 13:04 — REGNUM Рубль 27 апреля продолжил укрепление, отправив доллар под отметку 73 руб. на закрытии сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодня. 28 апреля, пара доллар/рубль остается под давлением, двигаясь в направлении уровня 72 руб., пробой которого теоретически открывает путь к апрельским минимумам в районе 71,40 руб.

Впрочем, такой сценарий может и не реализоваться. 29 апреля состоится заседание Банка России, и на рынке нет сомнений в том, что регулятор снизит ставку.

Вопрос в том, насколько агрессивен будет Центробанк. Консенсус-прогноз предполагает снижение стоимости заимствований на 2%, до 15%. Такой вердикт вряд ли сможет ослабить позиции рубля.

Если же ужесточение окажется более резким, к примеру, до 12-13%, «россиянину» с большой долей вероятности придется как минимум скорректироваться перед завершением торговой недели, тем более что фиксация прибыли в преддверии длинных праздничных выходных будет выглядеть привлекательно на текущих уровнях.

Дальнейшее укрепление рубля невыгодно властям, которые могут продолжить ослабление валютного контроля, если в ближайшее время котировки не оставят попыток продвижения к уровню 70 руб.

На данном этапе игроки могут начать присматриваться к покупкам доллара при пробое отметки 72 руб.

В среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается возвращение пары в район 80 руб. по мере сворачивания мер поддержки, которые удерживают рубль на высоких уровнях, несмотря на подъем доллара к пятилетним максимумам на Форексе», — пояснил эксперт.

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