Воронеж, 28 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Знаменитый памятник Белому Биму Чёрное Ухо в центре Воронежа временно уберут в связи с реконструкцией проспекта Революции. Об этом сообщил 28 апреля в телеграм-канале глава администрации города Вадим Кстенин.

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник Биму авторства Ивана Дикунова

«В ближайшее время демонтаж старого и укладка нового тротуарного покрытия на реконструируемом проспекте Революции вплотную подойдут к Белому Биму Черное Ухо. Поэтому для сохранности этой всенародно любимой скульптуры ее уберут из зоны производства работ», — написал Кстенин.

Он уточнил, что скульптуру уберут и перевезут крайне бережно, под контролем авторов работы, и временно передадут на хранение в мастерскую скульпторов. Вернётся памятник Биму на прежнее место, как только это станет возможным, заверил Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник собаке — герою повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо» был установлен на проспекте Революции, перед Театром кукол, в 1998 году, и является одним из символов Воронежа и любимейшим памятником горожан.