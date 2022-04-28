Магас, 28 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Ингушетии состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих Росгвардии, погибших при исполнении воинского долга в Донбассе. Ордена Мужества были переданы семьям героев главой республики Махмудом-Али Калиматовым и командующим Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым в зале Славы в администрации главы региона.

Орден Мужества

В своем обращении к родителям погибших воинов Калиматов высказал слова соболезнования и отметил, что они вырастили настоящих мужчин, «сильных и смелых, верных своему слову и долгу». От лица органов власти он пообещал всемерную помощь семьям погибших, в том числе в устройстве детей в детские сады и школы, в обеспечении медицинской помощью родителей.

«Слов, которые смягчили бы боль от утраты для отцов и матерей, похоронивших своих детей, найти невозможно, но семьи должны знать, что они не одиноки, у них есть поддержка, и им всегда будет оказана помощь», — заявил Калиматов.