Екатеринбург, 28 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Уральские музыканты дали концерт для бойцов, раненных во время специальной военной операции России на Украине. Об этом говорится в паблике группы «Чайф» в соцсети «ВКонтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM «Чайф»

«Чайф» и «Джин» вместе с друзьями посетили один из госпиталей. Они прошли по палатам, пообщались с ранеными и дали под гитары импровизированный концерт. Одну из гитар подписали и подарили госпиталю. Кроме того, со всеми сфотографировались.

«Бойцы и медики очень довольны. У нас на душе тоже стало светлее и лучше. Всем ребятам здоровья. Всем нам — мира», — говорится в сообщении.

Отметим, это сообщение вызвало в соцсетях волну положительных откликов. Ирина А. пишет в комментариях, что артисты во все тяжёлые для нашей Родины времена поднимали боевой дух солдат как на фронте, так и в тылу. И Чайфы продолжили эту работу. Гражданка полагает, что для раненых бойцов данный ими концерт был отличным лекарством и моральной поддержкой. «Молодцы парни!!! Всем крепкого здоровья!!!!!» — написала женщина.

А в телеграм-канале МИГ отмечают, что эта акция состоялась, «пока присосавшиеся к бюджетному финансированию мерзавцы от культуры морщат свои бездарные лбы в (абсолютно лицемерном, что особенно ужасно) негодовании». Причём музыканты пожелали всем мира. «Присоединимся к этим пожеланиям и скажем спасибо тем музыкантам, которые при любых обстоятельствах не разрывают связи со своим народом», — сказано в телеграм-канале.