Варшава, , 12:29 — REGNUM В Польше без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (муниципальных районов). Об этом сообщил замглавы МВД страны Павер Шефернакер.

Природный газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, причиной стали антироссийские санкции, под которые попала дочерняя компания «Новатэка» — Novatek Green Energy.

«Мы делаем все возможное, чтобы возобновить поставки газа в гмины, в которые он поставлялся российской компанией, объятой санкциями», — сказал Шефернакер.

Он пояснил, что решение о санкциях принималось в закрытом режиме, поэтому местные власти оказались не предупреждены.