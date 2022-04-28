Варшава, 28 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Польше без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (муниципальных районов). Об этом сообщил замглавы МВД страны Павер Шефернакер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

По его словам, причиной стали антироссийские санкции, под которые попала дочерняя компания «Новатэка» — Novatek Green Energy.

«Мы делаем все возможное, чтобы возобновить поставки газа в гмины, в которые он поставлялся российской компанией, объятой санкциями», — сказал Шефернакер.

Он пояснил, что решение о санкциях принималось в закрытом режиме, поэтому местные власти оказались не предупреждены.