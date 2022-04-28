Нью-Дели, , 12:23 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраманбям Джайшанкар обратился к западным странам: »Когда вы говорите об Украине, я вспоминаю [результат] вашей деятельности в Афганистане».

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что он имеет в виду подписание мирного соглашения между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в феврале 2020 года после двух десятилетий войны. Таким образом Индия отреагировала на резкую критику со стороны Европы и США в связи с её нейтралитетом по поводу спецоперации России на Украине. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Министр иностранных дел Индии обвинил страны Запада в выводе войск из Афганистана и игнорировании воинственных настроений Китая и заявил, что соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «поставило афганский народ в тупик, а «ваш ответ» на вызовы, создаваемые претензиями Китая на господство в Азии, заключается в дальнейшем увеличении торговли с Китаем».

Политика нейтралитета Индии в конфликте России с Украиной стала рычагом давления на страны Запада, чтобы те обратили внимание на вызовы и проблемы азиатских стран.