Брюссель, 28 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. НАТО найдёт способ обеспечить безопасность Швеции и Финляндии в переходный период между подачей заявок и вступлением в альянс. Об этом говорится в совместном заявлении генерального секретаря военного блока Йенса Столтенберга и главы Европарламента Роберты Метсолы.

NATO Йенс Столтенберг

Он отметил, что в НАТО с большой радостью примут Швецию и Финляндию, если они попросятся в альянс. Эти страны — наиболее близкие партнёры организации, их вооружённые силы соответствуют натовским стандартам.

«Для НАТО безопасность Финляндии и Швеции имеет значение… Я уверен, что мы найдем решения (обеспечения безопасности) для этого переходного периода между подачей запросов и официальной ратификацией», — заверил Столтенберг.

По его словам, процесс присоединения должен пройти быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, уже летом 2022 года Швеция и Финляндия могут подать заявки на членство в НАТО. Вопрос о присоединении к военному блоку в этих странах подняли в связи со специальной операцией России на Украине.

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