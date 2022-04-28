Мариуполь, ДНР, 28 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. За последние сутки в Мариуполе выдано 11 038 наборов гуманитарной помощи. Об этом 28 апреля сообщили в оперативном штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

РКК Гуманитарная помощь

За сутки, 27 апреля, спасатели МЧС ДНР выдали 11 038 наборов гуманитарной помощи. Среди них продовольственных и гигиенических наборов – по 5478, а ещё 82 единицы – детских наборов.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с Мариуполем начались весенне-полевые работы.