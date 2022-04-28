Джакарта, 28 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам экономики в Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что с 28 апреля 2022 года правительство официально ввело запрет на экспорт сырого пальмового масла и красного пальмового масла, сообщает Kompas.

Elizaveta Usova Пальмовое масло

Кроме того, правительство также запрещает экспорт рафинированного и отработанного растительного масла. Правительство Индонезии примет решительные меры против тех, кто нарушает это правило.

«Этот временный запрет на экспорт растительного масла является твердым обязательством правительства уделять первоочередное внимание сообществу. Каждое нарушение будет жестко пресекаться», — заявил Аирлангга Хартарто.

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