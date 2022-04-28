Молдавия, , 11:48 — REGNUM Аграрии в Молдавии засеяли озимыми осенью 255 тыс. га полей, что стало «рекордно» низким показателем за последние десять лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Озимая пшеница в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Причиной для таких низких показателей стала задержка на две – три недели начала посевных работ, а также подорожание топлива и удобрений. В итоге засеяли на 21% меньше, чем планировалось. Ситуацию усугубляет засушливая погода.

Стоит отметить, что стоимость топлива в Молдавии с осени 2021 года выросла примерно вдвое. Удобрения с тех пор стали стоить дороже в несколько раз. Фермеры требуют поддержки от государства. Пока им обещают вернуть акцизные сборы.