Москва, 28 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В вопросах тушения лесных пожаров основные полномочия в России сконцентрированы на уровне региональных органов власти, и это, возможно, требует определённой корректировки. Об этом 28 апреля заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговли Алексей Канаев («Единая Россия») на круглом столе «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM

«Эта тема тоже дискуссионная: вопрос распределения полномочий между федерацией и регионами. Но должны определиться, видимо, ведомственные и внутриведомственные механизмы, а если понадобится, то и законодательные механизмы для того, чтобы появилась возможность оперативно маневрировать силами и средствами как минимум на региональном уровне», — заявил Канаев.

«Я понимаю, что над региональным уровнем находится Авиалесоохрана, но что касается наземных средств, здесь необходимо создать механизмы, которые позволили бы концентрировать ресурсы одномоментно в местах пожаров», — указал он.

По его словам, ярким примером тут служит Тюмень в 2021 году, когда с одной стороны вызывала вопросы скорость реагирования, с другой стороны — механизмы и способы, время привлечения дополнительных ресурсов привели к тому, что масштаб пожаров принял катастрофический масштаб.

Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Государственной думы Александр Спиридонов.