Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект о временном освобождении организаций туристической отрасли города от имущественного и земельного налогов. Обсуждение законопроекта прошло 28 апреля на очередном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» рассмотрели в первом чтении. Его внёс в Заксобрание губернатор Петербурга Александр Беглов, представил проект член городского правительства Константин Сухенко.

«У нас в сфере туризма работают порядка 110 тыс. человек. Это один из ключевых секторов экономики Петербурга. У нас достаточно сложная ситуация в последние годы в этом секторе, все мы с вами это знаем», — заявил Сухенко.

Согласно содержанию документа, от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в 2022 году освобождаются операторы морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов, предприятия сферы гостиничного, конгрессно-выставочного и санаторно-курортного бизнеса, а также собственники объектов, которые сдаются в аренду предприятиям в этой сфере.

Также проект предусматривает установку минимальных ставок налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий малого и среднего бизнеса, которые осуществляют свою деятельность в туристической, гостиничной, санаторно-курортной и конгрессно-выставочной сферах. Сюда же включается и ранее рассмотренная мера для предприятий, которые ведут работу в сфере научных исследований и разработок. Ставка для них составит от 3% до 5% с учетом объекта налогообложения.

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За принятие законопроекта проголосовали 48 депутатов. Никто из парламентариев не выступил против или воздержался от участия. Напомним, что ранее постановление об одобрении законопроекта подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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