Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Снежные залпы в конце апреля неприятно удивили жителей Санкт-Петербурга. Аномально холодная погода со снегопадами, по словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, продержится в городе на Неве до конца месяца.

Весенний снег в Павловске t. me/pavlovskpalaceandpark

По его словам, 29 и 30 апреля в городе на Неве вновь ожидается мокрый снег, после чего характер погоды начнет меняться.

Что касается горожан, то запечатлеть снегопад в конце апреля и поделиться снимками в социальны сетях поспешили многие жители Северной столицы.

Отметим, по прогнозу на 29 апреля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1…-1 градус, днем +5…+7 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

В субботу, 30 апреля, также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — 1…-3 градуса, днем +7…+9 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — слабо понижаться.