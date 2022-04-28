Амстердам, 28 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Сумма замороженных в Нидерландах российских и белорусских активов достигла €633 млн. Об этом пишет 28 апреля газета Volkskrant, ссылаясь на голландского министра иностранных дел Вопке Хукстру.

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Издание отмечает, что власти страны также заблокировали 20 судов и шесть самолётов. Их нельзя передать владельцам, так как те попали в санкционные списки.

У правительства Нидерландов нет никаких указаний на то, что активы в крупных размерах выводятся в какие-либо страны, говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нидерландах экс-министр иностранных дел Стеф Блок назначен координатором по соблюдению и контролю за выполнением антироссийских санкций.

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