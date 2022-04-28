Лима, , 11:40 — REGNUM Перуанская бизнесвумен, в отношении которой ведётся расследование по делу о коррупции и отмывании денег, рассказала 27 апреля прокуратуре Перу о существовании коррупционной сети, которой руководят президент Педро Кастильо, его племянники и несколько министров. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

Согласно её показаниям, Кастильо распределял контракты на общественные работы в пользу отдельных компаний. В своих заявлениях подсудимая ссылалась на слова бывшего секретаря президента Бруно Пачеко, который в настоящее время находится под следствием по обвинению в коррупции.

Премьер-министр Анибаль Торрес заявил, что заявления женщины необоснованны, поскольку она не представила реальных доказательств своих слов.

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