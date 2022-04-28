Лима, 28 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Перуанская бизнесвумен, в отношении которой ведётся расследование по делу о коррупции и отмывании денег, рассказала 27 апреля прокуратуре Перу о существовании коррупционной сети, которой руководят президент Педро Кастильо, его племянники и несколько министров. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Согласно её показаниям, Кастильо распределял контракты на общественные работы в пользу отдельных компаний. В своих заявлениях подсудимая ссылалась на слова бывшего секретаря президента Бруно Пачеко, который в настоящее время находится под следствием по обвинению в коррупции.

Премьер-министр Анибаль Торрес заявил, что заявления женщины необоснованны, поскольку она не представила реальных доказательств своих слов.