Москва, , 11:32 — REGNUM Россия должна минимизировать негативный эффект от санкций коллективного Запада, заявил 28 апреля первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в своем обращении, которое зачитал заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур в ходе открытия Всероссийского муниципального форума.

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

Кириенко отметил, что местное самоуправление — это основа, фундамент системы. Глава каждого муниципалитета: от мегаполиса до небольшого поселения, должен осознавать общий вектор государственной задачи и работать совместно с региональными властями над реализацией поставленных президентом национальных целей развития.

«Сейчас мы живем в эпоху беспрецедентного давления на нашу родину со стороны недружественных стран. В это непростое время как никогда главное сохранять самообладание и демонстрировать подлинное единение российского народа. Вызовы и угрозы, с которыми Россия столкнулась лицом к лицу, требует от нас в кратчайшие сроки минимизировать негативный эффект от, так называемых, санкций со стороны коллективного Запада», — добавил Кириенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что нынешних антироссийских санкций мало: Россия с ними справляется, так что нужны новые.

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