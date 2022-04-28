Донецк, , 11:22 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 59 человек личного состава. Об этом 28 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки наши военнослужащие 59 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, один танк, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР захватили одну реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», одну БМП и два бронетранспортера киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба безопасности России задержала мужчину, готовившего террористический акт на территории Крыма.