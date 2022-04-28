Бразилиа, , 11:28 — REGNUM Комиссия по этике палаты депутатов Бразилии открыла 27 апреля расследование действий парламентария и сына главы государства Эдуардо Болсонару и ещё шести законодателей из-за ряда деструктивных действий. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Болсонару-младшего обвиняют в нарушении парламентской этики за то, что тот критиковал в средствах массовой информации использование защитных масок для борьбы с коронавирусом. Комиссия также рассмотрит его прошлогодние сексистские высказывания относительно депутатов женского пола.

По итогам расследования будет решено, сохранит ли Болсонару своей депутатский мандат.

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