Симферополь, 28 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России задержала мужчину, готовившего террористический акт на территории Крыма. Об этом 28 апреля сообщили в центре общественных связей ФСБ.

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По данным ЦОС, задержанный является бывшим морским пехотинцем вооружённых сил Украины. ФСБ располагают данными, что он готовил теракт в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.

Отмечается, что задержанный мог действовать по указанию украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).