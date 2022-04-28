Париж, 28 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному институтом Elabe, 64% опрошенных жителей Франции выступили против пенсионной реформы, выдвигаемой президентом Эммануэлем Макроном, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионеры

В основном с увеличением срока выхода на пенсию согласны избиратели Эммануэля Макрона (71%). Со своей стороны, избиратели Марин Ле Пен (75%) и Жан-Люк Меланшона (85%) решительно выступают против этой социальной меры.

Президент Франции намерен повысить пенсионный возраст до 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса Elabe, 61% жителей Франции хотят, чтобы в июне было избрано большинство оппозиционных Эммануэлю Макрону депутатов.