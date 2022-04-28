Москва, 28 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на вовлечение в оборот сельхозземель, внесло в Госдуму Заксобрание Амурской области, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Сейчас принудительное изъятие земельного участка возможно только в случае установления факта его неиспользования по целевому назначению или его использования с нарушением требований законодательства в течение трех и более лет подряд с момента выявления факта такого нарушения надзорным органом.

Проектом федерального закона предлагается при установлении таких фактов учитывать сроки неиспользования земельного участка по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации, исчисляемые не с момента выявления фактов надзорным органом, а сроки (в течение трех и более лет подряд), которые предшествовали моменту выявления такого факта.

Кроме того, предлагается установить невозможность государственной регистрации перехода права на земельный участок в случае, если к моменту выявления в рамках федерального государственного контроля (надзора) факта неиспользования земельного участка по целевому назначению или использования с нарушением законодательства земельный участок не использовался в течение трех или более лет подряд.

Предлагаемые проектом федерального закона изменения устанавливают действенные правовые механизмы, позволяющие пресекать неэффективное использование и использование не по целевому назначению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, отмечают авторы инициативы.

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