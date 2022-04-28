Берлин, 28 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Германии отсутствует достаточное количество боеспособной техники, поэтому передать Украине нечего. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Kuebi Кристина Ламбрехт

По её словам, на бумаге у немецких военных 350 боевых машин пехоты «Пума», а в действительности реально боеспособны только 150.

«150! Можно говорить, что наши возможности ограничены. Ситуация с боевым вертолетом «Тигр» ничем не отличается – только 9 из 51 машины могут взлететь», — заявила Ламбрехт, выступая в бундестаге.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев может получить от Германии 50 зенитных самоходных установок Gepard.