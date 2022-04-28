Москва, 28 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. С прогнозом главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что инфляция в РФ в 2022 году может достигнуть 20%, можно согласиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Picserver.org Инфляция

«С этим можно согласиться. В России годовая накопленная инфляция уже свыше 17%. Так что 20% – это минимальный барьер. Если ситуация будет ухудшаться – с поставками, с импортом, с ростом доллара, то инфляция в РФ может уйти и к 27%», – полагает Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития РФ, инфляция в России ускорилась до 17,7%.