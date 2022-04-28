Астана, 28 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Финансирование биолабораторий уровня безопасности BSL-3 (максимальный — BSL-4, прим. — ИА REGNUM) в Казахстане осуществляется за счёт государственного бюджета. С таким заявлением выступил 28 апреля член Сената республики Ахылбек Куришбаев на обсуждении законопроекта «О биологической безопасности».

Лаборатория

«Они не получают зарубежные гранты, и там не работают зарубежные учёные. Наши лаборатории в своей деятельности не подотчётны зарубежным странам», — сказал Куришбаев.

Он добавил, что в казахстанских лабораториях BSL-3 ученые разрабатывают препараты против особо опасных патогенных микроорганизмов II и III группы. Изучение наиболее опасных микроорганизмов I группы там не производят.

Куришбаев заявил, что лаборатории не относятся к секретным и туда могут получить доступ международные эксперты. Он также назвал «безосновательными» заявления, что указанные лаборатории ведут военно-биологическую деятельность.

Стоит отметить, законопроект «О биологической безопасности» в Казахстане должен закрепить запрет на производство и накопление в республике биологического и химического оружия.