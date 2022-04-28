Белгород, 28 апреля 2022, 10:31 — REGNUM Жительница приграничной Нехотеевки 28 апреля пожаловалась губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что ей предложили самостоятельно убрать снаряд, застрявший во дворе после обстрела со стороны Украины.
Женщина на странице главы региона в социальной сети уточнила свой адрес, показала фотографию повреждённой дорожки.
«Специалисты говорят, что он безопасен и предлагают нам самим его достать. Воронка от снаряда очень глубокая, да специалисты эти дали заключение, осмотрев её визуально. Я, конечно, в этом дилетант, но образование инженера и жизненный опыт подсказывает, что все не так просто. Мой муж воевал в Афганистане и Чечне, получил инвалидность, но остался жив. Он не трус, но я не хочу, чтобы он погиб в собственном дворе, извлекая из земли это снаряд. Я вас очень прошу, помогите. Извините за сумбурность, просто нервы на грани», — пишет Ирина Д.
Первым на сообщение отреагировал глава Белгородского района Владимир Перцев – он предложил «обратиться по номеру 112 в ЕДДС по Белгородскому району для проработки вопроса».
Пользователи удивились и возмутились таким ответом. «По правилам градусник ртутный разобьешь – его МЧС утилизирует. А тут сами снаряд из земли доставайте….?!», — напомнила Ольга Б.
Позже глава муниципалитета попросил женщину оставить свой номер телефона.
Губернатор в комментариях успокоил заявительницу: «С МЧС проговорил. Они к вам выезжают».