Белгород, , 10:31 — REGNUM Жительница приграничной Нехотеевки 28 апреля пожаловалась губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что ей предложили самостоятельно убрать снаряд, застрявший во дворе после обстрела со стороны Украины.

Последствия обстрела Нехотеевки Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Женщина на странице главы региона в социальной сети уточнила свой адрес, показала фотографию повреждённой дорожки.

«Специалисты говорят, что он безопасен и предлагают нам самим его достать. Воронка от снаряда очень глубокая, да специалисты эти дали заключение, осмотрев её визуально. Я, конечно, в этом дилетант, но образование инженера и жизненный опыт подсказывает, что все не так просто. Мой муж воевал в Афганистане и Чечне, получил инвалидность, но остался жив. Он не трус, но я не хочу, чтобы он погиб в собственном дворе, извлекая из земли это снаряд. Я вас очень прошу, помогите. Извините за сумбурность, просто нервы на грани», — пишет Ирина Д.

Первым на сообщение отреагировал глава Белгородского района Владимир Перцев – он предложил «обратиться по номеру 112 в ЕДДС по Белгородскому району для проработки вопроса».

Пользователи удивились и возмутились таким ответом. «По правилам градусник ртутный разобьешь – его МЧС утилизирует. А тут сами снаряд из земли доставайте….?!», — напомнила Ольга Б.

Позже глава муниципалитета попросил женщину оставить свой номер телефона.

Губернатор в комментариях успокоил заявительницу: «С МЧС проговорил. Они к вам выезжают».