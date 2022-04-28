Москва, 28 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Российские регионы готовы принимать поток туристов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

«Все основные туристические регионы готовы принимать поток туристов, начиная с майских праздников. Это юг, это Балтика, Байкал, Русский Север, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Все регионы готовы. Традиционно проверяется готовность всей туристической структуры. Пляжи будут готовиться к старту сезона в июне», — сказала Догузова.

По её словам, с мая по сентябрь 2022 года туристов будут готовы принять 17,5 тысяч классифицированных пунктов размещения, и ещё 10 тысяч неклассифицированных: «Мы рассчитываем, что в стране отдохнёт более 31 млн туристов – это только классифицированные пункты».