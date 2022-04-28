Петропавловск-Камчатский, 28 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В условиях санкций Запада российская экономика продемонстрировала свои возможности и гибкость, в том числе, крепкую финансовую систему, которая построена на суверенной платёжной системе внутри страны, такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Камчатки, глава комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства, президент региональной Торгово-промышленной палаты Дмитрий Коростелев.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«В условиях внешнего санкционного давления Запад очень серьёзно недооценил возможности и гибкость российской экономики. Мы сегодня обладаем серьезным научным и образовательным потенциалом, у нас достаточно крепкая финансовая система, построенная на суверенной платёжной системе внутри страны. Мы имеем значительные возможности для производства продуктов питания и покрытия необходимого спроса внутри страны», — цитирует Коростелева пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не оставит без ответа действия властей США, которые разрешили направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. Об этом в эфире программы «Соловьёв LIVE» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятый палатой представителей США соответствующий закон.