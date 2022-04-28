Сеул, , 09:54 — REGNUM Спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин посетит Южную Корею в начале мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, 3 мая специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док встретится со специальным представителем КНР, с которым обсудит политику в отношении КНДР.

Известно, что это первый визит Лю Сяомина в Сеул с момента его вступления в должность и первая личная встреча спецпредставителей Южной Кореи и Китая по КНДР.

Сообщается, что в ходе визита представитель Китая также встретится с первым заместителем министра иностранных дел Чхве Чжон Гоном, а также с представителями министерства объединения и Управления национальной безопасности.