Пхеньян, 28 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 27 апреля поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапоса. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

В письме северокорейский лидер поздравил главу, народ и правительство страны с Днём Свободы.

Ким Чен Ын выразил уверенность в укреплении и развитии дружественных отношений, а также пожелал народу страны — прогресса и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям ЮАР, пострадавшим от наводнений.

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