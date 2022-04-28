Даллас, США, , 09:22 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Аризоны» шайбы забросили защитники Антон Строльман, Шейн Гостисбер и нападающие Барретт Хэйтон и Трэвис Бойд. У «Далласа» отличились Яни Хаканпяя, Тайлер Сегин и Миро Хейсканен.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 55 очков. «Даллас» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 96 очками.

Читайте также: «Вегас» впервые в своей истории не смог выйти в плей-офф НХЛ