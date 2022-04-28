Нью-Йорк, США, 28 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

(сс) Shawn Carpenter Флаг хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс»

В составе «Монреаля» дубль оформил защитник Джефф Питри, ещё по шайбе забросили нападающие Райан Пилинг и Майк Хоффман.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились форварды Райан Ривз, Фрэнк Ватрано и Райан Строум.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 16-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Рейнджерс» идут на пятом месте в Восточной конференции со 108 очками.

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