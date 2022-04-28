Москва, , 09:48 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) в России могут быть повышены на 9%. Об этом 28 апреля сообщают «Известия» со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного источника в Госдуме, запланировано увеличение МРОТ на 9%, также на 9% планируется увеличить прожиточный минимум.

Кроме того, участвующий в обсуждении таких инициатив федеральный чиновник также подтвердил, что рассматривается повышение МРОТ и ПМ на 9–10%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сегодняшний день размер МРОТ в России составляет 13 890 рублей, а ПМ в целом по России — 12 654 рублей.