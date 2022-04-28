Москва, 28 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Французско-американская компания Coty, занимающаяся производством косметики, уйдёт из России. Об этом 28 апреля сообщает агентство Reuters.

Косметика

В компании пояснили, что решение принято на фоне событий на Украине. При этом уход с российского рынка не должен отразиться на экономических показателях компании – на долю России приходится чуть более 3% от общего объёма продаж продукции.

Всего в 2021 году производитель реализовал продукцию на 4,63 млрд долларов США.