Ростов-на-Дону, 28 апреля 2022, 08:54 — REGNUM Дополнительные меры безопасности в Ростовской области, граничащей с Донбассом, пока не нужны, но регион готовится к сложностям. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил 28 апреля.
Он отметил, что в Ростовской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что в регионе готовятся к самым разным сложностям. Все системы работают, находятся в готовности.
«Необходимости в усилении мер пока нет», — приводит слова Голубева ТАСС.
Губернатор добавил, что каждое утро для властей начинается с совещания по текущей ситуации. Каждый случай детально разбирается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области усилили «меры защиты» в приграничной зоне. Созданы дополнительные сводные отряды Росгвардии и полиции.
Читайте также: В Ростовской области во время майских праздников усилят меры безопасности