Вашингтон, 28 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Сильнейший с 1970-х годов ценовой кризис наблюдается в настоящее время в мире. Это следует из обнародованного 28 апреля нового доклада аналитиков Всемирного банка (ВБ) о перспективах товарно-сырьевых рынков.

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По прогнозу аналитиков, в текущем году цена на энергоносители вырастет более чем на 50%, а неэнергетические товары — почти на 20%. При этом затем, согласно прогнозу, начнется снижение цен на все товары, однако стоимость сырья всё равно окажется выше средних значений за пять лет.

Также эксперты указали, что последствия конфликта на Украине и связанного с ним роста цен на энергоносители будут продолжительными, а ценовой кризис — самым сильным с 1970-х годов.

«Рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года. Рост цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, а также на удобрения, в производстве которых используется природный газ, оказался самым существенным с 2008 года», — говорится пресс-релизе, который посвящен публикации нового отчета аналитиков ВБ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что применение института конфискации по законодательству РФ для принятия сопоставимых мер в отношении имущества резидентов других стран будет расширено Россией в случае, если западные страны начнут конфискацию имущества российских граждан.