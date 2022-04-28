Луганск, 28 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В результате обстрелов киевских боевиков на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) за сутки погибли два мирных жителя. Об этом 28 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Отмечается, что за указанный период вооруженные украинские формирования шесть раз обстреляли населенные пункты Ирмино, Стаханов, Золотое-5 и Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч» и БМ-21 «Град», а также из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм.

Кроме того, уточняется, что в результате обстрелов в Стаханове погиб ребенок 2012 года рождения и получил ранения молодой человек 2003 года рождения, также было повреждено и разрушено 17 жилых домов.

Также указывается, что Первомайске при обстрелах со стороны ВСУ погибла женщина и еще две были ранены. Были повреждены два дома, Центр внешкольного образования и детский сад «Солнышко». При этом в Ирмино получила ранения женщина 1960 года рождения и был поврежден жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» (художественный руководитель Ольга Горячева) даст в Омской области два благотворительных концерта в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.