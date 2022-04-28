Путин пообещал ядерный ответ на пакости НАТО. Иначе не понимают — Кургинян
Москва, 28 апреля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Президент России недвусмысленно пообещал ядерный ответ, если Запад по-крупному будет вмешиваться в ход спецоперации на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Эксперт отметил, что неожиданное вмешательство, которое приносит нам стратегически недопустимые риски, получит именно ядерный ответ со стороны России. Потому что такое вмешательство может быть осуществлено совсем немногими странами мира. Речь идет о прямом участии НАТО по-крупному на фронтах спецоперации на Украине. В этом суть выступления президента России Владимира Путина на встрече с Советом законодателей России 27 апреля.
По его словам, то же самое касается и российской спецоперации. Наши войска осуществляют ее планомерно, и многие институты Запада признают, что произошли изменения с точки зрения рационализации действия, и все задачи будут выполнены.