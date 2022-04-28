Москва, 28 апреля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Президент России недвусмысленно пообещал ядерный ответ, если Запад по-крупному будет вмешиваться в ход спецоперации на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Эксперт отметил, что неожиданное вмешательство, которое приносит нам стратегически недопустимые риски, получит именно ядерный ответ со стороны России. Потому что такое вмешательство может быть осуществлено совсем немногими странами мира. Речь идет о прямом участии НАТО по-крупному на фронтах спецоперации на Украине. В этом суть выступления президента России Владимира Путина на встрече с Советом законодателей России 27 апреля.

«Мне кажется, что с давних пор президент готовится разговаривать на этом языке, потому что только этот язык и понимает противник. Каждый раз вопрос заключается в том, докуда они дойдут. Вот красная линия, а если мы ее чуточку перебежим? Вот здесь побегаем-побегаем и вернемся… Президент все время говорит, что шутки плохи… В этом смысле это единственный язык, который люди понимают сегодня. Они никакого другого языка не понимают вообще. Любой другой язык – есть поощрение к тому, чтобы наглеть», — заявил Кургинян.

По его словам, то же самое касается и российской спецоперации. Наши войска осуществляют ее планомерно, и многие институты Запада признают, что произошли изменения с точки зрения рационализации действия, и все задачи будут выполнены.

«Но чем дальше мы будем приближаться к выполнению задачи, тем сильнее Россия будет ощущать воздействие двух вещей со стороны с Запада – это подлость и большая подлость. Больше ничего нельзя ожидать на пути решения задач. А президент правильно сказал, что задачи будут выполнены до конца», — заключил политолог.