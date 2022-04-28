Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону планируется отремонтировать бомбоубежище, рассчитанное на 300 человек. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник закрывает дверь в тамбур-шлюз бомбоубежища

Заказчиком выступает МУП «Ростовская транспортная компания». Предприятие объявило аукцион на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта бомбоубежища троллейбусного депо на улице Малиновского. Стоимость работ составляет 355,2 тыс. рублей. Подрядчику необходимо предусмотреть замену коммуникаций, вентиляции, систем энергообеспечения и связи.

ИА REGNUM ранее сообщало, что суд вернул в государственную собственность два бомбоубежища, находящихся в частных руках. Одно из укрытий рассчитано на 700 человек.