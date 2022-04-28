Алапаевск, Свердловская область, 28 апреля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В Алапаевске Свердловской области подросток, ехавший на мопеде, получил травму ноги. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 26 апреля. Транспортом управлял 12-летний мальчик, а пассажиром был гражданин 2007 года рождения. И нога последнего попала между лучами диска заднего колеса. Итогом стали разрыв сухожилия и перелом пяточной кости.

Установлено, что юный водитель в тот день гостил у своих бабушки и дедушки и взял мопед. Защитная экипировка на детях отсутствовала.

Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности.