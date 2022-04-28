Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Всесторонняя поддержка будет оказана лётчику Константину Ярошенко, который накануне вернулся на Родину, со стороны властей Ростовской области. Об этом 28 апреля сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев

«Регион сделает все возможное, чтобы поддержать нашего земляка. Мы своих не бросаем», — подчеркнул губернатор.

Лётчик Константин Ярошенко был осуждён в США в 2011 году за якобы причастность к контрабанде наркотиков к 20 годам лишения свободы. 27 апреля состоялся обмен Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который в России отбывал наказание за нападение на сотрудника полиции, совершённое им в 2020 году. Рид был приговорён российским судом к девяти годам лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден рассказал о личном участии в организации обмена американца Рида на российского лётчика Ярошенко.