Владивосток, 28 апреля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Во Владивостоке подешевели памперсы местного производства.

Использование памперсов

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«Резко снизились цены на подгузники приморских марок. В январе–феврале памперсы можно было приобрести за 799 рублей и выше. Сейчас — за 699. При этом корейские и японские аналоги так и пребывают в заоблачных ценовых диапазонах. Детское питание, включая молочные смеси, так же не дешевеет», — сообщает телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, крупные торговые сети в Нижегородской области в марте ввели временные ограничения на продажу средств женской гигиены и детских подгузников.