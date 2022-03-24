Нижний Новгород, , 21:13 — REGNUM Крупные торговые сети в Нижегородской области ввели временные ограничения на продажу средств женской гигиены и детских подгузников, передают местные СМИ сегодня, 24 марта.

Памперсы ParentingPatch

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Для борьбы со спекулянтами магазины продают не более трех упаковок прокладок или тампонов, а также не более двух пачек подгузников в одни руки в сутки.

При этом нижегородцы продолжают жаловаться на то, что на полках магазинов есть только самые дорогие средства женской гигиены и «памперсы», а бюджетные варианты подгузников и прокладок по-прежнему отсутствуют.

ИА REGNUM напоминает, что ранее магазины в Нижегородской области ограничили продажи сахарного песка до килограмма в сутки в одни руки, а социально значимых продовольственных товаров — до пяти единиц или 5 килограммов.