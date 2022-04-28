Нью-Йорк, США, 28 апреля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Неформальное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине планиует провести 6 мая Россия. Об этом 27 апреля заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН Сергей Леонидченко в ходе организованного Францией и Албанией заседания по формуле «Арриа».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Как уточнил Леонидченко, встреча будет посвящена развенчанию фейков западной пропаганды о происходящем на территории Украины. Российский дипломат отметил, что в ходе заседания в адрес России прозвучали безосновательные утверждения и ложь с обвинениями в адрес Москвы.

«Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации «на земле», приходите на наше заседание по формуле «Арриа» 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки», — сказал Леонидченко.

Российский представитель рассказал о неправительственных организациях, которые были созданы Западом с целью распространения ложной информации о спецоперации на Украине. Дипломат заявил также о неизбежности завершения денацификации Украины, а также о том, что виновные в пытках и убийствах гражданского населения, несогласного с нацистским режимом Киева, понесут наказание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости независимого расследования по фактам нарушения международного права на Украине