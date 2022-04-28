Хабаровск, , 04:53 — REGNUM В Хабаровском крае до минимума снижена ставка налога по упрощённой системе налогообложения для малого бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Пресс-служба правительства Хабаровского края

Под действие принятого закона подпадают около 3500 малых и средних предприятий.

«Документом устанавливаются пониженные ставки для МСП: с 6% до 1% для объекта налогообложения «доходы» и с 15% до 5% для объекта налогообложения «доходы минус расходы».

В льготный перечень из 22 наименований вошли те производства и виды деятельности, которые могут способствовать быстрой адаптации экономики к новым условиям и ускорению процессов импортозамещения.⠀

К примеру, производство пищевых продуктов и напитков, текстиля и одежды, бумаги, металлургическое производство, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство компьютеров, электронных изделий, электрооборудования, разработка программного обеспечения, деятельность турагентств и другие», — пояснил губернатор Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в целях поддержки предприятий в сфере туризма в Петербурге до конца 2022 года обнуляют таким предприятиям имущественные и земельные налоги.