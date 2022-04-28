Пекин, 28 апреля, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Наземные станции Китайского спутника дистанционного зондирования успешно отследили получили данные нисходящей линии связи с китайского спутника мониторинга атмосферной среды, сообщает агентство Синьхуа.

skeeze Тайфун

Как сообщает Научно-исследовательский институт аэрокосмической информации при Китайской академии наук, данные были получены филиалами в Пекине и Хайнане 21 апреля в трех частях общим объемом 133 ГБ. Все данные были обработаны в обычном режиме, сообщили в институте.

Спутник мониторинга атмосферной среды был запущен 16 апреля. Он может всесторонне контролировать атмосферные мелкие частицы, выбросы загрязняющих веществ, парниковые газы, облака и аэрозоли, поверхность суши, воду и другие элементы окружающей среды, обеспечивая непрерывную динамическую производительность.

Спутник еще больше укрепит возможности Китая по применению дистанционного зондирования для комплексного мониторинга глобального изменения климата, урожайности сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных катастроф.