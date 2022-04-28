Будапешт, 28 апреля 2022, 03:39 — REGNUM Власти Венгрии продлевают до 1 июля ограничение цен на топливо и шесть видов продуктов питания. Об этом заявил венгерский премьер-министр страны Виктор Орбан 27 апреля сообщается
Глава республики отметил, что правительство страны делает все возможное, чтобы защитить домохозяйства.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля глава президентской переходной комиссии Южной Кореи Ан Чхоль Су заявил о необходимости временно заморозить в стране цены на газ и электроэнергию для помощи южнокорейскому бизнесу.
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