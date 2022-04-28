Будапешт, 28 апреля, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Власти Венгрии продлевают до 1 июля ограничение цен на топливо и шесть видов продуктов питания. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, 27 апреля сообщается на его сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Глава республики отметил, что правительство страны делает все возможное, чтобы защитить домохозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля глава президентской переходной комиссии Южной Кореи Ан Чхоль Су заявил о необходимости временно заморозить в стране цены на газ и электроэнергию для помощи южнокорейскому бизнесу.