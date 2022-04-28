Гонконг, Китай, 28 апреля, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Уровень неполной занятости в Гонконге с января по март с учетом сезонных колебаний, вырос до 3,1%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале, а общая численность занятых сократилась примерно на 54 000 человек и составила 3 610 500 человек, сообщает правительство Гонконга, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

С января по март насчитывалось 188 500 безработных, что примерно на 26 900 больше, чем за предыдущий трехмесячный период. По сравнению с периодом с декабря 2021 по февраль 2022 года почти во всех основных секторах экономики с января по март наблюдался рост как уровня безработицы, так и уровня неполной занятости.

Что касается уровня безработицы, то более заметный рост наблюдался в секторах строительства, розничной торговли, жилья и общественного питания, а также искусства, развлечений и отдыха. Увеличение уровня неполной занятости наблюдалось в основном в сфере общественного питания и напитков, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха.

«Рынок труда находился под серьезным давлением на фоне пятой волны местной эпидемии коронавиурса», — сказал министр труда и социального обеспечения правительства Гонконга Лоу Чи-квонг .

Заглядывая в будущее, Лоу сказал, что, хотя рынок труда все еще будет испытывать давление в ближайшей перспективе, с недавним ослаблением местной эпидемической ситуации и запуском нового раунда потребительских ваучеров, бизнес в секторах, связанных с потреблением, должен постепенно улучшаться и, таким образом, поддерживать занятость в этих секторах.

Правительство внедряет различные меры помощи для поддержки предприятий и сохранения рабочих мест, в том числе предстоящую Программу поддержки занятости в 2022 году, и важно, чтобы сообщество работало в унисон, чтобы поддержать правительство в скорейшем взятии местной эпидемии под контроль, добавил он.